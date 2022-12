"Naked X-Mas": Laura Müller feiert Weihnachten auf OnlyFans!

Laura Müller (22) lässt zur Vorweihnachtszeit die Hüllen fallen! Die Ehefrau von dem Schlagersänger Michael Wendler (50) hat sich in den vergangenen Monaten aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen – nur noch selten meldet sie sich auf Instagram und Co. bei ihren Fans. Dafür ist die Brünette umso aktiver auf der Erotikplattform OnlyFans und erfreut ihre Abonnenten regelmäßig mit aufreizendem Content. Nun präsentierte Laura sich sexy auf weihnachtlichen Fotos!

Auf ihrem OnlyFans-Account postete Laura mehrere Aufnahmen, auf denen sie in schwarzer Reizwäsche vor einem festlich geschmückten Tannenbaum posiert – teilweise setzt sie ihre Kehrseite gekonnt in Szene, auf einem anderen Foto stellt sie ihr pralles Dekolleté zur Schau. Um auch Nacktvideos zu bekommen, müssen ihre Follower ihr "Naked X-Mas" schreiben.

In den vergangenen Jahren hatte Laura ihre Fans immer mit ihrem luxuriösen Adventskalender überrascht. Das blieb in diesem Jahr aus – offenbar fiel es vielen Leuten aber nicht schwer, darauf zu verzichten. In einer Promiflash-Umfrage waren 89,9 Prozent der Teilnehmer froh darüber, dass Laura ihre 24 Türchen in diesem Jahr nicht vor der Kamera auspackte.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, September 2022

