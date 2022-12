So könnte Prinz Louis an Weihnachten vom Doku-Drama ablenken

Prinz Louis (4) könnte zum royalen Ablenkungsmanöver werden! Die britische Königsfamilie ist kurz vor Jahresende in aller Munde. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) erhoben in ihrer Netflix-Doku nämlich pikante Vorwürfe gegen die sonst so souveränen Royals. In dem ganzen Drama spielt vor allem Prinzessin Kate (40) eine wichtige Rolle – sie fungiert als royaler Fels in der Brandung. Doch auch ihr Nesthäkchen könnte den Eklat vergessen machen!

Laut The Mirror könnte der kleine Louis an Weihnachten eine wichtige Rolle spielen – nämlich auf dem traditionellen Weihnachtsspaziergang auf Sandringham. Bei dem könnten George (9), Charlotte (7) und auch Louis in diesem Jahr das erste Mal teilnehmen. Laut einem Insider könnte der 4-Jährige dabei wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen – vor allem mit seinen witzigen Gesichtsausdrücken und seiner lockeren, ungestümen Art. Bereits beim Thronjubiläum der Queen (✝96) war er damit der royaler Hingucker gewesen.

Bereits vier Jahre sind seit der Geburt des jüngsten Nachwuchses von Prinz William (40) und Kate vergangen. Louis' Mutter kann das manchmal immer noch gar nicht fassen. "Ich denke immer, Louis ist ein Baby, aber er ist jetzt ein großer Junge. Es kommt mir vor wie gestern", erklärte die 40-Jährige im Oktober wehmütig gegenüber Hello!.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Getty Images Herzogin Kate und ihr Sohn Prinz Louis

