So süß schwärmt Königin Silvia von ihren acht Enkelkindern!

Königin Silvia von Schweden (78) genießt es total, Oma zu sein! Am Wochenende kehrte sie zurück in ihr Heimatland – geboren und aufgewachsen ist sie nämlich in Heidelberg. Vor 50 Jahren hatte es jedoch zwischen ihr und König Carl Gustaf (76) gefunkt. Seither lebt Silvia in Schweden und ist nur noch selten in Deutschland zugegen. Doch bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala legte sie einen glanzvollen Auftritt hin – und schwärmte dabei auch ein wenig von ihrer Familie!

Im Interview mit Bild erzählte Silvia nun total begeistert von ihren Enkelkindern: "Ich habe viel Spaß daran, Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen. Sie sind total verschieden, flink wie die Wiesel und sagen lustige, aber logische Sachen." Die 78-Jährige habe stets großen Spaß daran, den schwedischen Mini-Royals zuzuhören und sie aufwachsen zu sehen.

Über ihr erstes Enkelkind, Prinzessin Estelle (10), verriet Silvia zudem etwas Niedliches. "Sie hat jetzt ein eigenes Handy und schickt mir zwischendurch kleine Mitteilungen in verschiedenen Sprachen, das ist immer sehr nett. Sie schreibt auch schon ganz gut auf Englisch", erklärte die achtfache Großmutter. In Sachen Technik helfe die Tochter von Prinzessin Victoria (45) ihrer royalen Oma sehr gerne.

Anzeige

Getty Images Königin Silvia von Schweden mit ihren Enkelkindern im April 2022

Anzeige

MEGA Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Königin Silvia von Schweden in Stockholm im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de