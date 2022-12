So stilvoll ist Königin Silvia von Schweden im deutschen TV!

Königin Silvia von Schweden (78) war nun wieder in ihrer Heimat! Die Frau des schwedischen Königs Carl Gustaf (76) ist eigentlich in Heidelberg geboren. Bei den olympischen Sommerspielen in München lernten sie sich vor 50 Jahren kennen und scheinen seither ein Herz und eine Seele zu sein. Für einen ganz besonderen Anlass ging es für sie aber nun zurück nach Deutschland – und dort legte Königin Silvia von Schweden einen stilvollen Auftritt hin!

Die 78-Jährige war Gast der "Ein Herz für Kinder"-Gala und wurde von dem Moderator Johannes B. Kerner angekündigt und empfangen. Königin Silvia strahlte in ihrem grün-schwarzen und eleganten Outfit. "Es ist eine besondere Ehre, dass Sie heute Abend bei uns sind", betonte Johannes und ging auf ihre deutschen Wurzeln ein: "Darf ich deshalb sagen, dass Sie auch ein bisschen unsere Königin sind?"

Ebenfalls anwesend ist unter anderem Sophia Thomalla (33), die im Hintergrund mit ihrer Mutter Simone Thomalla (57) die Königin bewundernd anschaut. Ursula von der Leyen ist auch von der Partie und hört zu, was das schwedische Oberhaupt zu sagen hat.

Anzeige

Getty Images Königin Silvia von Schweden, "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

Anzeige

Getty Images Königin Silvia von Schweden, "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

Anzeige

Getty Images Johannes B. Kerner und Königin Silvia von Schweden, "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de