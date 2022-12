Unangemessen? Das trug Kim Kardashian auf Weihnachtsfeier

Kim Kardashian (42) scheint noch nicht in Weihnachtsstimmung zu sein! Bereits vor ihrem Durchbruch mit ihrer eigenen Reality-TV-Serie Keeping up with the Kardashians war die Unternehmerin als beste Freundin von Paris Hilton (41) bekannt. Auch Jahre später gehen die beiden noch heute gemeinsam durch dick und dünn. Kein Wunder, dass die beiden Realitysternchen auch das kommende Weihnachtsfest zusammen einläuten – Kims Look für den besonderen Abend warf allerdings einige Fragen auf!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Paris einige Aufnahme von der Weihnachtsfeier ihrer Mutter Kathy (63): Während sich Paris' Schwester Nicky (39) für ein geblümtes Minikleid von Oscar de la Renta (✝82) entschied, trug die 41-Jährige ein rotes Babydoll-Kleid. Anders die anderen Gäste strahlte Kim hingegen punkigen Glamour aus: Die Ex von Kanye West (45) trug für die prunkvolle Weihnachtsfeier eine schwarze Lederhose, die sie mit einem T-Shirt mit grafischen Motiven kombinierte.

Die Fans scheinen sich einig zu sein: Für sie ist Kims Outfit ein absolutes No-Go! "Alle haben sich nett angezogen und Kim sieht aus wie ein 15-jähriger Teenager, der zur Party seiner Eltern gezwungen wurde" oder "Hat Kim die Kleiderordnung für die Weihnachtsfeier nicht verstanden?", scherzten einige User in den Kommentaren.

Getty Images Paris Hilton uns Kim Kardashian auf dem Oktoberfest 2006

Instagram / parishilton Paris Hilton, Kris Jenner, Kathy Hilton, Kim Kardashian und Nicky Hilton

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

