Vor Bekanntgabe der Trennung: Flirtete Paco Herb hier fremd?

Was war wohl der Grund für die Trennung bei Melissa Damilia (27) und Paco Herb? Diese Frage stellen sich gerade sicher viele Fans! Erst heute Vormittag gab die Ex-Bachelorette die Trennung von dem einstigen Love Island-Gewinner bekannt. Die Influencerin gab an, dass unverzeihliche Dinge passiert seien – und dass es nötig gewesen sei, einen Schlussstrich zu ziehen. Genauer wurde Melissa dabei nicht. Doch neue Hinweise eines Promiflash-Lesers werfen nun die Frage auf: Hat Paco etwa fremdgeflirtet?

Promiflash liegt jetzt ein Foto vor, das Paco am Wochenende beim Feiern zeigen soll – und zwar nicht alleine: Er umarmt hier offenbar eine blonde Frau. Man sieht den blonden Mann auf dem Bild zwar nur von hinten – jedoch könnte das markante Nacken-Tattoo durchaus das des Reality-TV-Stars sein. Der Insider schilderte außerdem: "Wir waren von Samstag auf Sonntag unterwegs in einem Club hier in Hannover und dort haben wir die beiden dann gesehen. Sie haben miteinander getanzt und sich mehrmals geküsst."

Abschließend betonte die Quelle: "Er ist für so was recht bekannt hier bei uns." Ob das der Grund für die Trennung gewesen sein könnte? Doch selbst wenn es sich hier wirklich um Paco handeln sollte, ist nicht bekannt, ob er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch mit seiner Ex zusammen war. Wie seht ihr das? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Privat Paco Herb mit einer unbekannten Frau

RTLZWEI Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

