Was sagt Michael? Catherine Zeta-Jones schwärmt für anderen

Ist hier die Ehekrise etwa schon vorprogrammiert? Im Jahr 2000 gaben sich Catherine Zeta-Jones (53) und Michael Douglas (78) das Jawort. Die Geburt ihrer beiden Kinder krönte das Liebesglück schließlich. Noch immer schweben die beiden Hollywoodstars auf Wolke sieben – im November feierten sie ihren 22. Hochzeitstag. Doch wie Catherine nun ausplauderte, schlägt ihr Herz noch für einen weiteren Mann – was Michael wohl davon hält?

Anlässlich des Fußball-WM-Finales legte die Schauspielerin ein Liebesgeständnis ab. So verkündete sie auf Instagram nach dem Sieg der Argentinier, dass sie Lionel Messi (35) anhimmelt. "Und das Beste daran? Mein Ehemann hat kein Problem damit. Braucht er auch nicht zu haben...", fügte die 53-Jährige ihrem Beitrag hinzu.

Erst vor wenigen Wochen betonte die zweifache Mutter in einem Interview mit The Telegraph, wie glücklich sie noch immer mit ihrem Gatten sei. "Ich liebe es, verheiratet zu sein", schwärmte Catherine. Dennoch gab sie zu, dass es auch in ihrer Ehe Höhen und Tiefen gebe, die sie gemeinsam durchleben.

