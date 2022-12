Andenken an Queen Elizabeth: Prinzessin Kate pflanzt Baum

So wird Queen Elizabeth II. (✝96) immer in Erinnerung bleiben. Die britische Monarchin ist im vergangenen September verstorben. Ein Jahr vor ihrem Ableben hatte die einstige Königin noch ein wichtiges Projekt in die Wege geleitet: Sie hatte sich für die Umwelt eingesetzt, indem sie ab Oktober 2021 Millionen von Bäumen pflanzen ließ. Nach ihrem Tod war nun die Frau ihres Enkels Prinz William (40) an der Reihe: Prinzessin Kate (40) pflanzte im Sinne der Initiative einen Baum, womit sie gleichzeitig der Queen gedachte.

Wie The Sun berichtete, wurden die Bemühungen der einstigen Monarchin weitergeführt: Im Zuge der "Green Canopy for the Platinum Jubilee"-Initiative pflanzte Kate nun einen Baum vor der Westminster Abbey. Das geschah vergangenen Mittwoch während der Vorbereitungen des "Together at Christmas"-Weihnachtsgottesdienstes. Damit zollte die Prinzessin von Wales der Queen Tribut und erinnerte gleichzeitig an ihr Engagement für die Umwelt.

Das war aber nicht der einzige Baum, um den sich Kate vor dem Weihnachtsgottesdienst kümmern musste: Einen Abend vor der Zeremonie veröffentlichten William und seine Frau auf ihrem offiziellen Twitter-Account ein Video, das die dreifache Mutter dabei zeigt, wie sie den Weihnachtsbaum in der Westminster Abbey schmückte. So hängte sie fröhlich die letzten Kugeln an die Tanne.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im September 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. im Mai 2019

Anzeige

Twitter / KensingtonRoyal Prinzessin Kate im Dezember 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kate für die Queen einen Baum gepflanzt hat? Ich finde das eine schöne Geste. Ich finde es nicht so spektakulär. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de