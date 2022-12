Boris Becker hat im Knast eine wichtige Lektion gelernt!

Der ehemalige Tennisspieler Boris Becker (55) saß die vergangenen Monate in Großbritannien hinter Gittern: Im April wurde der dreifache Wimbledon-Gewinner wegen Insolvenzverschleppung zu insgesamt zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Vor ein paar Tagen wurde er dann jedoch frühzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Jetzt blickt der Ex-Sportler auf seine Haft zurück: Während seiner Zeit im Knast lernte Boris eine wichtige Lektion über sich selbst...

In einem ersten Auszug des Sat.1-Interviews, das heute Abend im TV läuft, spricht Boris über eine wichtige Erkenntnis, die er in seiner Zelle erlangt habe. "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", betont Boris und fügt hinzu: "Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund."

Trotzdem ist Boris jetzt natürlich total froh, wieder in Freiheit zu sein! Am Tag seiner Entlassung habe er es kaum erwarten können, seine Zelle endlich zu verlassen. "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht", ruft er sich in Erinnerung.

"SAT.1 Spezial. Boris Becker" - am Dienstag, 20. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

©SAT.1/Nadine Rupp Boris Becker in "SAT.1 Spezial. Boris Becker"

Getty Images Boris Becker im April 2022

