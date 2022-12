Erste Interview-Auszüge: So hart war Knast für Boris Becker!

Boris Becker (55) packt über seine Zeit hinter Gittern aus! Der ehemalige Tennis-Profi saß wegen Insolvenzverschleppung seit April 2022 in Großbritannien im Gefängnis. Seit einigen Tagen lebt der dreifache Wimbledon-Sieger wieder in Freiheit und ist bereits zurück in sein Heimatland Deutschland gereist. Heute Abend läuft bei Sat.1 das erste Interview mit dem Ex-Sportler nach seiner Entlassung. Jetzt gibt es bereits erste Ausschnitte aus dem brisanten TV-Interview mit Boris!

Laut einem Bericht von Sat.1 spreche Boris in dem Sat.1-Interview total offen über die schweren Monate hinter Gittern – und geht dabei auch auf den Umgang zwischen den Häftlingen und den Wärtern ein. "Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV", berichtet der 55-Jährige und fügt hinzu: "Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist."

Zudem lässt Boris auch den Tag seiner Entlassung Revue passieren. "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht", ruft er sich in Erinnerung und erklärt: "Sie kamen um halb acht, schlossen auf und fragten: 'Bist du fertig?' Ich sagte: 'Los gehts!' Ich hatte auch schon alles gepackt."

