Süß! Mama Sarah Ferguson teilt Hochzeitsbilder von Eugenie

Sarah Ferguson (63) platzt vor stolz! Die Schriftstellerin hat mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (62) zwei Töchter: Prinzessin Eugenie (32) und Prinzessin Beatrice (34). Die jüngere der beiden Frauen heiratete im Oktober 2018 ihre große Liebe Jack Brooksbank (36) auf Schloss Windsor. Anlässlich des vierten Hochzeitsjubiläums von Eugenie und Jack teilte Mama Sarah nun Bilder von der Feier und widmete den beiden liebe Worte.

Sarah reihte mehrere Momentaufnahmen von der Hochzeitszeremonie aneinander, die sie als ein Video auf Instagram veröffentlichte. Auf den meisten Bildern sieht man Eugenie in ihrem weißen schlichten Brautkleid. Einige der Fotos zeigen sogar, wie Jack und seine Liebste händchenhaltend und mit einem breiten Lächeln die Kirche verlassen – sichtlich glücklich, den Bund der Ehe eingegangen zu sein. "Alles Gute zum Jahrestag lieber Jack und liebe Eugie", kommentierte die Mutter stolz den kurzen Clip.

Sarahs Follower reagierten begeistert auf ihren Beitrag. "Ich liebe es! Was für eine stolze Mutter du doch bist! Zwei schöne Töchter und zwei schöne Ehen", kommentierte ein User das Video. Ein anderer Nutzer ließ Eugenies großen Tag noch einmal Revue passieren: "Es war eine so schöne Hochzeit, so natürlich und nicht inszeniert. Ich fand es toll, wie ihr zu den Gratulanten hinübergegangen seid."

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Oktober 2018

Getty Images Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie und ihr Vater Prinz Andrew im Hintergrund

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit 2018

