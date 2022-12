Erstes Foto: So sieht Boris Becker nach 231 Tagen Knast aus

Hat sich Boris Becker (55) während seiner Zeit im Gefängnis verändert? Seit April saß der ehemalige deutsche Tennisstar wegen Insolvenzverschleppung in einem Londoner Gefängnis. Doch vor knapp einer Woche wurde der 55-Jährige vorzeitig aus dem Knast entlassen. Heute Abend wird der mehrfache Gewinner des Grand-Slam-Turnieres auf Sat.1 sein erstes Interview geben. Jetzt ist das erste Bild nach seiner frühzeitigen Entlassung aufgetaucht.

Bild liegt das erste Foto von Boris in Freiheit vor. Entstanden ist es am Montag, als der Wimbledon-Sieger sich zum exklusiven Sat1.-Interview mit Moderator Steven Gätjen (50) in München traf. Sofort fällt auf: Er ist schlanker geworden – sein Gesicht wirkt kantiger. Von seinem hellblonden Haar ist nicht mehr zu sehen: Boris trägt nun Kupfer-blond. Dazu trägt er ein schwarzes Jackett, das er mit einem gleichfarbigen T-Shirt kombiniert.

Das Interview ist aber nicht Boris' einziger Plan nach seiner Entlassung. Der Ex-Tennisstar ist sich seiner Liebe zu seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro offenbar jetzt so sicher, dass er laut einem Insider um ihre Hand anhalten möchte.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, November 2004

Anzeige

Getty Images Boris Becker 1985 bei seinem Wimbledon-Sieg in London

Anzeige

Getty Images Boris Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de