Fans wollen Melody Haase im "Dschungelcamp"-Hauptcast sehen

Die Fans wollen Melody Haase (28) im Dschungelcamp sehen! In den vergangenen Tagen wurden die offiziellen Kandidaten der neuen Staffel vom Dschungelcamp verkündet. Darunter sind unter anderem Beauty-Influencerin Jolina Mennen (30), Reality-TV-Star Gigi Birofio und Sänger Lucas Cordalis (55). Durch eine Panne wurde bekannt, dass Melody Haase als Ersatzkandidatin geplant ist. Viele Fans sind jetzt der Meinung, Melody sollte nicht lediglich als Ersatz dienen.

Die Kommentare unter einem Promiflash-Instagram-Beitrag zu dem Thema sind sich größtenteils einig: Melody gehöre in den Hauptcast der Show! Stattdessen solle ein anderer Kandidat auf die Ersatzbank geschoben werden. "Sie hätte bestimmt Stimmung in den Dschungel gebracht. Stattdessen sind da so ein paar relativ unbekannte und langweilige Leute dabei", schrieb eine empörte Userin. Auch andere Follower ließen ihre Meinung unter dem Beitrag raus: "Melody ist so cool! Ich hoffe, ein Kandidat fällt aus, damit sie nachrücken kann! Daumen sind gedrückt!"

Einige User scheinen jedoch auch froh zu sein, die Influencerin eventuell nicht in der Show sehen zu müssen. "Schlimm, schlimmer, am schlimmsten", lautete ein weiterer Kommentar. Ein anderes Community-Mitglied posaunte heraus: "Oh Gott, ne. Dschungelcamp hat ja überhaupt kein Niveau mehr, wenn es das überhaupt mal gab."

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-Star

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, DSDS-Bekanntheit

Anzeige

Würdet ihr Melody gerne im Dschungel sehen? Muss nicht sein. Unbedingt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de