Ganz casual: Dani Katzenberger und Lucas genießen Advent

Daniela Katzenberger (36) freut sich auf das Fest der Liebe! Die Blondine lebt seit Jahren auf Mallorca – und feiert normalerweise auch das Weihnachtsfest auf der Sonneninsel. In diesem Jahr scheint ihr aber wieder nach echter Winterstimmung zu sein: Denn sie verkündete kürzlich, die besinnliche Zeit des Jahres diesmal in Deutschland verbringen zu wollen. An ihrer Adventszeit ließ Dani ihre Follower jetzt teilhaben: Ganz ohne Glamour posierte sie mit ihrem Lucas (55)!

Auf Instagram teilte Dani nun nämlich ein Foto, das sie neben ihrem Liebsten zeigt. Eng aneinandergekuschelt sitzen die beiden in einem Café. Lucas trägt einen schwarzen Pulli mit passender Wollmütze, die Katze einen strahlend pinken Wintermantel. Von Glitzerzauber ist in dem Schnappschuss nicht viel zu sehen – mit einem Herz-Emoji deutet Dani aber an, wie viel Weihnachtsstimmung in dem Bild steckt.

Unterm Baum wird Dani auch auf ihre Schwester Jenny Frankhauser (30) treffen. Zwischen den beiden hing der Haussegen schon das eine oder andere Mal schief. Doch zurzeit scheinen sie gut aufeinander zu sprechen zu sein.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2022

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / jenny_frankhauser Dani Katzenberger, Jenny Frankhauser und Iris Klein

