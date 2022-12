Kein Malle: Dani Katzenberger feiert Festtage in Deutschland

Daniela Katzenberger (36) hat genug vom sonnigen Weihnachten! In den vergangenen Jahren feierte die Kult-Blondine das besinnliche Fest in ihrer Wahlheimat Mallorca. In diesem Jahr will die Goodbye Deutschland-Bekanntheit jedoch das besinnliche Fest etwas anders feiern als sonst. Zusammen mit ihrer Tochter Sophia (7) und Ehemann Lucas Cordalis (55) will sie die Sonne nun hinter sich lassen – und Weihnachten in Deutschland verbringen.

Im Interview mit Bild verriet Daniela, dass sie in diesem Jahr Weihnachten endlich im kalten Deutschland statt auf der sonnigen Insel feiern wird. "Weihnachten auf Mallorca ist für mich der Horror, weil ich nichts mit geschmückten Palmen anfangen kann. Der Glühwein auf Malle schmeckt wie aufgewärmte Sangria", stellte Dani klar. Auch die weihnachtlichen Leckereien gehören für sie zu den Festtagen dazu: "Für mich wäre es kein Weihnachten, wenn ich an den Feiertagen nicht mindestens fünf Kilo zunehme", erzählte sie. Ein weiterer Grund für den Umschwung ist ihr Töchterchen: "Uns ist wichtig, Sophia das Gefühl von deutschen Weihnachten zu vermitteln, das einzigartig auf der Welt ist", so Lucas.

Dass die Beauty aber dennoch dafür sorgt, dass auch in ihrer Wahlheimat bestmöglich Weihnachtsstimmung aufkommt, zeigt sie oftmals im Netz. Auf Instagram präsentierte sie erst kürzlich ihre geschmückte Weihnachtstanne. Ganz in Pink verzierte sie den Baum mit Girlanden und Weihnachtsschmuck.

Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

Daniela Katzenbergers Weihnachtsbaum

