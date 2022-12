Justin Bieber ist stinksauer: Mode-Riese klaut sein Gesicht!

Das werden sich Justin Biebers (28) treue Fans nun wohl zweimal überlegen. Der Kanadier steht nun schon seit 2010 im Rampenlicht und hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Der Textil-Riese H&M wollte sich die Liebe seiner Anhänger wohl zunutze machen und brachte eine Merch-Kollektion von dem Popstar auf den Markt. Justin ist jedoch stinksauer, denn er hat für die Artikel nie sein Einverständnis gegeben!

In seiner Story auf Instagram macht der "Baby"-Interpret seinem Ärger Luft. "Ich habe keine der Merch-Kollektionen von H&M genehmigt. Das geschieht alles ohne mein Einverständnis!", enthüllt er. Justin bezeichnet die Sachen zudem als "Müll". "An eurer Stelle würde ich die Sachen nicht kaufen", hält der Musiker seine Fans dazu an, kein Geld für die Klamotten auszugeben.

Derweil wurde auf dem Account von H&M selbst ein regelrechter Shitstorm losgetreten. "Schämt euch!", kommentieren gleich mehrere Fans unter den aktuellen Posts des Unternehmens. "Justin hatte jedes Recht, euch öffentlich anzuprangern. Warum versucht ihr, ohne seine Erlaubnis, Profit durch ihn zu machen?", regt sich eine Nutzerin im Namen ihres Idols auf.

Getty Images Justin Bieber, Musiker

Getty Images Justin Bieber, 2022

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

