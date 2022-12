Wie auch sonst! Daniela Katzenberger schmückt Tanne pink

Daniela Katzenberger (36) darf sich wieder austoben! Die Kultblondine hat einen ganz eigenen Dekorationsstil: Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hüllt stets alles in ihre Lieblingsfarbe pink! Auch ihr Töchterchen Sophia (7) scheint viel Gefallen an der Farbe zu finden. Jetzt, wo die Feiertage vor der Tür stehen, darf bei Dannis Familie ein Tannenbaum natürlich nicht fehlen. Doch wie sieht das Bäumchen bei Familie Cordalis aus? Danni konnte sich mal wieder durchsetzen!

Auf Instagram postete Danni einen Clip, in dem zu sehen ist, wie ihr Mann Lucas Cordalis (55) versucht, die Tanne mit blauen Weihnachtskugeln und einer blauen Girlande zu schmücken, doch irgendwie klappt sein Vorhaben nicht. Da greift ihm seine Frau selbstverständlich unter die Arme, doch auf blau hat die Autorin so gar keine Lust. "Ein Versuch war es wert, Schatz", witzelte Danni zu dem Beitrag und zeigte, wie sie die Tanne nur mit pinkem Weihnachtsschmuck dekorierte.

Als Danni am 1. Oktober ihren 36. Geburtstag feierte, schmiss sie ebenfalls eine Party in ihrer Lieblingsfarbe. Doch auf der Fete gab es nicht nur Getränke und Essen in Rosa, wie die Reality-TV-Darstellerin auf Instagram zeigte. Auch ihre Gäste mussten in pinken Outfits kommen.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers Weihnachtsbaum

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger an ihrem 36. Geburtstag

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Iris Klein und Sophia Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de