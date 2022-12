Kim Cattrall in "Emily in Paris"? Produzent sucht nach Rolle

Bekommt Emily in Paris bald einen besonderen Gaststar? Die romantische Serie mit Lily Collins (33) in der Hauptrolle erfreut sich auf dem Streamingdienst Netflix derzeit großer Beliebtheit. In wenigen Tagen wird die langersehnte dritte Staffel an den Start gehen. Für die neuen Folgen hatten sich die Anhänger einen Auftritt von Kim Cattrall (66) gewünscht, doch darauf müssen sie vorerst verzichten. Allerdings ist die Zusammenarbeit mit Kim für Serienschöpfer Darren Star (61) noch nicht vom Tisch.

Gegenüber People äußert sich Darren jetzt zu dem Fanwunsch, dass Kim eine Gastrolle in "Emily in Paris" spielen soll. "Es geht darum, die richtige Rolle für die richtige Person zu finden. Ich würde sehr gerne mit Kim arbeiten. Es geht nur darum, eine Rolle zu finden, die Kim würdig ist", erklärt er. Das Casting sei für ihn ein Prozess, bei dem es nicht um die Besetzung von Figuren allein gehe. Aber sollte der Sex and the City-Star in die Welt von "Emily in Paris" eintauchen, könne er es kaum erwarten: "Wenn es klappt, dann wird es lustig. Also lasst uns sehen, was passiert."

Die Serie wurde bereits um eine vierte Staffel verlängert und auch eine fünfte scheint nicht undenkbar. "Wenn sie uns zurückhaben wollen, kommen wir zurück. Ich hoffe, dass wir weitermachen können, denn wir haben eine tolle Zeit zusammen", findet Darren. Er könne sich vorstellen, das Format noch lange weiterzuführen.

Anzeige

Getty Images Darren Star auf einer Gala in L.A. im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall auf einer Pressekonferenz in Pasadena im Januar 2020

Anzeige

Netflix Eine Szene aus "Emily in Paris" Staffel drei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de