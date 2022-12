Wow! Die Stars bezaubern bei der "Emily in Paris"-Premiere

Star-Auflauf bei der Premiere der dritten Staffel von Emily in Paris! In wenigen Wochen ist es so weit – die neue Season der beliebten Netflix-Serie ist ab dem 21. Dezember auf der Streamingplattform verfügbar. Schon jetzt feiern die Darsteller den Start der neuen Staffel. Auf dem roten Teppich stellten sie nun unter Beweis, dass sie nicht nur in der Serie ein Gespür für Mode haben!

Hauptdarstellerin Lily Collins (33) zog am Dienstag in Paris in einem extravaganten bodenlangen Kleid alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin trug ein braunes Kleid mit Knotendetails und Cut-outs, die ihren flachen Bauch perfekt in Szene setzten. Ashley Park (31) hingegen legte einen eleganten Auftritt in einer goldenen Robe hin. Der Serienstar funkelte mit seinem bodenlangen Paillettenkleid um die Wette. Kate Walsh (55) bezauberte die Fotografen in einem sexy Dress in Grau. Vor allem die Cut-outs im Brust- und Bauchbereich sorgten für einen Hingucker.

Aber auch die männlichen Darsteller zeigten, dass sie ein Händchen für Mode haben. Lucien Laviscount (30) stellte sich in einer lilafarbenen Kombi dem Blitzlichtgewitter. Der gebürtige Brite entschied sich für einen Satinanzug mit weit auslaufender Hose. Lucas Bravo setzte ebenfalls auf einen lockeren Schnitt bei seiner Beinbekleidung. Zu seiner schwarzen Hose kombinierte der Schauspieler einen schwarzen Rolli sowie einen dunkelgrauen Blazer, den er offen trug.

Anzeige

Getty Images Lily Collins bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Anzeige

Getty Images Ashley Park bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Anzeige

Getty Images Kate Walsh bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Getty Images Lucien Laviscount bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Getty Images Lucas Bravo bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de