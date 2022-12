"Baby Lia": Lena Gerckes zweite Tochter ist auf der Welt!

Lena Gercke (34) hat eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht! Die Gewinnerin der ersten Staffel von Germany's next Topmodel und ihr Liebster Dustin Schöne (37) durften nach ihrer ersten Tochter Zoe ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. "Hier ist sie! Willkommen in meiner kleinen Mädchen-Squad, Baby Lia. Ich bin so dankbar für meine Familie", verkündete die Unternehmerin voller Stolz auf Instagram.

