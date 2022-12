Liebes-Aus: Paco Herb und seine Melissa gehen getrennte Wege

Zwischen Paco Herb und Melissa Damilia (27) ist alles aus und vorbei! Ende Oktober machten Liebes-Gerüchte die Runde: Regelmäßig zeigten sich die Influencerin und der einstige Love Island-Gewinner turtelnd im Netz! Zuletzt wurde es jedoch ruhig um die beiden – Fans vermuteten bereits das Liebes-Aus. Jetzt folgte die traurige Gewissheit: Melissa bestätigte selbst, dass sie und Paco von nun an wieder getrennte Wege gehen werden. "Es sind Dinge passiert, die nicht zu verzeihen und auch mit nichts zu entschuldigen sind – und deshalb ist es an der Zeit, dieses Kapitel endgültig abzuschließen und einen Schlussstrich zu ziehen", erklärte die Ex-Bachelorette auf Instagram.

