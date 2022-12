Nach Ehe-Aus: Tom Brady verbringt Weihnachten im Hotel!

Tom Brady (45) muss sein Leben seit einigen Wochen neu strukturieren! Der US-amerikanische Football-Spieler und das brasilianische Model Gisele Bündchen (42) haben Ende Oktober nämlich nach rund 13 gemeinsamen Jahren offiziell ihre Scheidung bestätigt. Für ihre gemeinsamen Kinder Vivian (10) und Benjamin (13) will das Ex-Paar aber auch weiterhin an einem Strang ziehen. Aber wie feiert der Sportler nach der Trennung eigentlich das bevorstehende Weihnachtsfest? Tom wird Heiligabend dieses Jahr im Hotel verbringen...

In seinem Podcast "Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray" erklärte Tom jetzt, dass Weihnachten in diesem Jahr etwas anders für ihn ausfallen werde – er stehe nämlich an den Feiertagen mit seinem Team auf dem Football-Feld. "Ich werde lernen, wie man Heiligabend im Hotel feiert", erklärte der Quarterback und fügte hinzu: "Und ich werde lernen müssen, wie man einerseits Weihnachten feiert und andererseits immer noch da rausgeht und ein Profi ist."

Doch ganz ohne seine Liebsten muss Tom das Weihnachtsfest dann doch nicht verbringen! Der stolze Papa sehe seine Kids nämlich einfach einen Tag später als sonst. "Ich freue mich darauf, am Tag danach mit meinen Kindern Weihnachten zu feiern", brachte Tom seine Vorfreude zum Ausdruck.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei einem Event in New York im Mai 2017

Instagram / tombrady Tom Brady, Footballspieler

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

