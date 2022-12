Nach Melody: Wer ist noch Dschungel-Ersatzkandidatin?

Wird der Dschungelcamp-Cast etwa erweitert? Am 13. Januar ist es wieder so weit: Deutsche Promis werden sich in das Abenteuer im australischen Busch begeben. Mittlerweile wurde bekannt, dass sich unter anderem Claudia Effenberg (57), Verena Kerth (41) und Jana Pallaske (43) den Aufgaben stellen wollen. Dank einer Panne des Senders sickerte durch, dass Reality-Sternchen Melody Haase (28) als Ersatzkandidatin fungieren wird. Jetzt wird vermutet, dass noch eine andere Teilnehmerin in den Startlöchern steht!

Wie Bild berichtet, soll neben Melody Skandalnudel Djamila Rowe (55) auch auf der Liste stehen. Ein Indiz für ihre Dschungelcamp-Teilnahme könnte sein, dass die gelernte Visagistin bereits 2021 bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" teilgenommen hatte – wo sie den zweiten Platz belegte. Bisher will sich das Management der 55-Jährigen nicht zu den Gerüchten äußern.

Djamila landete 2002 in den Schlagzeilen, nachdem sie von einer erfundenen Affäre mit einem Schweizer Botschafter berichtet hatte. Anschließend versuchte sie in der Promiwelt Fuß zu fassen und machte sich einen Namen als Erotikmodel und Realitystar.

Anzeige

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe im August 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe im Dschungelshow-Finale

Anzeige

Thomas Burg / TVNow Djamila Rowe, ehemalige Dschungelshow-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de