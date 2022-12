Pompöse Party: Scott Disick teilt Pics von Masons Bar Mitzwa

Scott Disick (39) hat etwas zu feiern! Der Unternehmer war rund neun Jahre mit Kourtney Kardashian (43) liiert. Aus der Beziehung gingen ihre drei gemeinsamen Kinder Mason (13), Reign (8) und ihr Töchterchen Penelope (10) hervor. Am vergangenen Mittwoch sind die beiden Söhne der The Kardashians-Stars ein Jahr älter geworden. Anlässlich seines 13. Geburtstages feierte Mason auch seine Bar Mitzwa, um den neuen Lebensabschnitt seiner Religionsmündigkeit zu zelebrieren. Sein stolzer Papa gewährte seinen Fans einen kleinen Einblick von der Party!

Der 39-Jährige teilte Fotos von der pompösen Feier in seiner Instagram-Story. "Danke für das köstliche Essen", schrieb Scott zu einem Schnappschuss von Hähnchenstäbchen und Pommes. Er postete auch mehrere Fotos von der Dekoration, darunter silberne Luftballons und ein großes Schild mit der Aufschrift "Masons Bar Mitzwa, Dezember 2022". Auf den Bildern war auch der restliche Kardashian-Jenner-Clan zu erkennen, unter anderem Kim (42) und Khloé Kardashian (38).

Seine Oma Kris Jenner (67) ließ sich die Party ihres Enkels ebenfalls nicht entgehen. Wenige Tage zuvor schrieb sie anlässlich seines und Reigns Geburtstags auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch an die beiden hellsten Lichter in meinem Leben, meine wunderschönen Enkel." "Du bist so ein toller junger Mann geworden, ich bete dich an", richtete sie eine persönliche Nachricht an Mason.

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Mason Disicks Party, Sohn von Scott Disick

Anzeige

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / krisjenner Mason und Reign Disick, Söhne von Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de