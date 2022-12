Weihnachtsbrauch: König Charles und Familie bei Gottesdienst

König Charles (74) und seine Familie bewahren sich eine Tradition. Der britische Monarch und seine Liebsten feiern in diesem Jahr zum ersten Mal ein völlig anderes Fest als in den vergangenen Jahren: Es sind die ersten Feiertage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96). Auf Wunsch des Königs soll es diesmal sogar einige neue und modernere Traditionen geben. Doch einem Brauch bleiben sie treu: Charles und die Königsfamilie werden am traditionellen Weihnachtsgottesdienst teilnehmen.

Der königliche Korrespondent Omid Scobie berichtete US Weekly von der Pressemitteilung, die nun die Teilnahme der Royals am jährlichen Weihnachtsgottesdienst bekannt gab. "Ihre Majestäten, der König und die Königsgemahlin, werden in Begleitung der Mitglieder der königlichen Familie am Sonntag, dem 25. Dezember 2022, am Morgengottesdienst des Weihnachtstages in der Kirche von Sandringham teilnehmen", heißt es dort. Dieser Gottesdienst gehört seit vielen Jahren zu den Feiertagskonventionen von Charles und seiner Familie und wird somit auch ohne die Queen bestehen bleiben.

Laut Insidern soll die erste Weihnachtszeit der Royals ohne die Queen aber auch für gemischte Gefühle sorgen. "Es wird sehr traurig sein, die Königin nicht dabei zu haben. [...] Aber sie würde nicht wollen, dass sie Trübsal blasen oder sich davon abhalten lassen, zusammenzukommen und das Fest zu genießen", erklärte die Quelle. Die Familie scheint also dennoch ein frohes Fest feiern zu wollen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinzessin Anne, König Charles III. und Königsgemahlin Camilla

Getty Images Prinz Charles, die Queen, Prinz Louis, Herzogin Kate, Charlotte, George und Prinz William

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

