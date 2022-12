"Wurde verarscht": Meint JoJo Siwa hier Ex-Freundin Avery?

Haben sich JoJo Siwa (19) und Avery Cyrus (22) etwa doch nicht im Guten getrennt? Nachdem wochenlang spekuliert wurde, machten der "Dance Moms"-Star und die TikTokerin im vergangenen September ihre Liebe zueinander öffentlich. Seitdem teilten die beiden Turteltauben regelmäßig niedliche Pärchenbilder im Netz. Doch die große Liebe sollte es nicht werden: Nur wenige Monate nach ihrem Liebes-Outing gab Avery vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt – sie seien "als Freunde besser dran". Doch das Verhältnis soll alles andere als freundschaftlich sein, wie JoJo jetzt andeutete!

Jojos Mutter, Jessalynn Siwa (48), postete vor Kurzem ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem die Tänzerin aufgebracht hin- und herläuft. Auf die Frage ihrer Mutter, warum sie "wütend" sei, antwortete die 19-Jährige: "Weil ich ausgenutzt wurde – für die Views und für den Erfolg. [...] Ich wurde verarscht." Meint JoJo hier etwa ihre Ex Avery?

Wie Mail Online unter anderem berichtete, scheint diese Vermutung naheliegend zu sein: Bevor die 22-Jährige mit der TV-Bekanntheit zusammen kam, wurden ihre Clips auf TikTok in der Regel etwas mehr als eine Million Mal pro Video aufgerufen. Die Beiträge mit JoJo hingegen ließen die Aufrufe zwischen 3,3 und 14,7 Millionen in die Höhe schnellen.

Avery Cyrus und JoJo Siwa

Jessalynn und JoJo Siwa im März 2018

Jojo Siwa und Avery Cyrus in Disney World, Oktober 2022

