Nach wenigen Monaten: Jojo Siwa und Avery sind getrennt!

Alles aus und vorbei bei Jojo Siwa (19) und Avery Cyrus (22). Nach wochenlangen Spekulationen gaben die "Dance Moms"-Bekanntheit und der Social-Media-Star im September bekannt, dass sie ein Paar sind. Seither teilten sie ihr Liebesglück immer wieder gerne mit der Öffentlichkeit und veröffentlichten süße Pärchenbilder im Netz. Doch nun hat es sich offenbar schon wieder ausgeturtelt. Wie Avery nun verkündete, haben sich sie und Jojo getrennt.

Auf TikTok postete die 22-Jährige ein Video, in welchem zu sehen ist, wie die Tänzerin sich bei ihr für die Trennung entschuldigt. "Es tut mir leid, dass ich mich von dir getrennt habe", sagt Jojo in dem Clip. Die Fans sind schockiert und fragten in den Kommentaren nach dem Grund für das plötzliche Liebes-Aus. "Wir haben beschlossen, dass wir als Freund besser dran sind! Wir sind beide so jung und versuchen immer noch, unser Leben in den Griff zu bekommen", erklärte Avery daraufhin.

Jojo selbst hat sich zu der Trennung bisher noch nicht öffentlich geäußert. Noch vor wenigen Wochen hatte die TV-Bekanntheit Fotos und Videos von sich und Avery auf Instagram gepostet. Im November feierten sie erst ihr einmonatiges Jubiläum mit einem süßen Clip.

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa, Webstars

Instagram / averycyrus TikTokerin JoJo Siwa mit ihrer Freundin Avery Cyrus

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa und Avery Cyrus in Disney World, Oktober 2022

