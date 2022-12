"Are You The One?"-Deniz würde Carina nie Eltern vorstellen

Carina muss mal wieder heftig einstecken. Bei Are You The One? suchen zehn Männer und zehn Frauen ihr Perfect Match und hoffen auf die Chance, ihre große Liebe zu finden. Zwischen der ganzen Flirterei gibt es allerdings auch immer wieder Stress. Vor allem Vanessa hat bereits heftig gegen ihre Mitkandidatin Carina ausgeteilt. Aber nicht nur die Brünette scheint ein Problem mit der ehemaligen Love Island-Beauty zu haben. Denn auch Deniz schoss jetzt gegen die Blondine.

In der Matching Night wird Deniz von der Moderatorin Sophia Thomalla (33) gefragt, ob er Carina seinen Eltern vorstellen würde. Der 24-Jährige findet darauf eine klare Antwort: "Carina ist definitiv nicht der Typ Frau, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Meinen Eltern stelle ich nur eine Lady vor." Im Anschluss an die Matching Night lässt die Blondine ihren Tränen im Bad freien Lauf.

Bereits zuvor musste der angehende Reality-TV-Star ordentlich einstecken. Denn Playboy Sasa machte deutlich, was die Blondine für ihn ist: "Carina ist so Sex. So Sexobjekt, ein auf den so. Unter uns Männern gesagt, so sexobjektmäßig."

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de