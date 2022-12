“Are You The One?”-Steffi und Cris suchen nach Kindernamen

Gibt es bald schon das erste Perfect Match? Bei Are You The One? wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Während manche sich aber noch nicht auf eine Person fixieren wollen, sieht das bei Steffi und Cris anders aus: Sie haben seit Tag eins ein Auge aufeinander geworfen und können seitdem auch nicht ohneeinander. Nun haben sich die Turteltauben bei einer Challenge ein Date erkämpft und sprechen dabei auch schon über eine gemeinsame Zukunft!

Während ihres Dates sprachen die beiden darüber, wie es mit ihnen nach der Realityshow weitergehen soll – schließlich trennen sie dann 700 Kilometer voneinander. "Von meiner Seite wird's schon so intensiver und vertrauter", gab Cris zu, weshalb er auch eine Fernbeziehung eingehen würde. Auch Steffi kann sich mehr vorstellen und kam dann sogar auf Kinder und einen möglichen Namen zu sprechen. "Also die Hauptstadt von meinem Heimatland ist ja Santiago – und Santiago finde ich einen hübschen Namen", sagte der Hobby-Fußballer. Die Augsburgerin stimmte dem zu.

In den Einzelinterviews kamen die beiden aus dem Schwärmen voneinander gar nicht mehr heraus. "Vom Wesen her ist er auch einfach anders. Er hat diesen Reiz, aber auch dieses super Nette und Sympathische. Man fühlt sich bei ihm irgendwie zu Hause", erklärte die 24-Jährige. Auch Cris ist völlig überwältigt: "Das mit Steffi hätte ich niemals erwartet. Einfach, weil es schon echt besonders sein muss, um mich so umzuhauen und sie hat das geschafft."

