Ist Eugenie Prinz Harrys letzte Verbindung zum Königshaus?

Hält Prinzessin Eugenie (32) als Einzige zu ihrem Cousin Prinz Harry (38)? Seitdem der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten, hängt bei der britischen Königsfamilie der Haussegen schief. Auch die kürzlich erschienene Netflix-Doku "Harry & Meghan" und die Veröffentlichung von Harrys Memoiren im kommenden Jahr scheinen das Verhältnis zwischen ihm und seiner Familie nicht zu verbessern. Nur seine Cousine Eugenie scheint als Einzige weiterhin zu Harry und dessen Frau zu halten!

"Von allen Enkelkindern der Königin haben Harry und Eugenie eine der natürlichsten Verbindungen", schrieben Omid Scobie und Carolyn Durand in "Finding Freedom". Vor allem als junge Erwachsene vertieften die beiden ihre Beziehung: Eugenie war mit Harrys erster Liebe Chelsy Davy (37) befreundet und er stellte seiner Cousine ihren jetzigen Ehemann Jack Brooksbank (36) vor. Die enge Freundschaft galt auch Meghan – Eugenie war eines der ersten Familienmitglieder, das Zeit mit ihr verbrachte. Auch besuchten sie gemeinsam in der Nacht vor dem Bekanntwerden von Meghan und Harrys Beziehung eine Party, wie die einstige Suits-Darstellerin in ihrer Doku berichtete: "Es war so toll. Einfach nur alberner Spaß."

Trotz der vielen Dramen um das Niederlegen ihrer royalen Pflichten scheint das Ehepaar auch heute noch ein gutes Verhältnis zu Eugenie zu haben: Erst im vergangenen August gratulierte die Prinzessin Meghan zum 41. Geburtstag und half ihr bei einem gemeinnützigen Projekt. Auch in der Doku wird sie beim Spielen mit Harrys Sohn Archie (3) gezeigt.

