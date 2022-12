Keine Ahnung vom Hofknicks? "Suits"-Szene entlarvt Meghan!

Das Internet vergisst nie! Vor wenigen Tagen war Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) erste eigene Netflix-Doku erschienen. Die Mini-Serie bescherte dem Streaming-Giganten binnen kürzester Zeit großen Erfolg. Die Sussexes erheben in der Dokumentation schwere Anschuldigungen gegen den britischen Königspalast. Über den royalen Hofknicks echauffierte Meghan sich zudem – sie habe erst nicht gewusst, wie das ginge. Eine Szene aus Suits beweist nun aber das Gegenteil!

Auf Instagram beweist nun ein Clip aus der Anwaltsserie, in der Meghan von 2011 bis 2018 mitgewirkt hatte, dass sie in "Harry & Meghan" nicht ganz die Wahrheit sagte. In dem Ausschnitt, der im Netz gerade viral geht, ist zu sehen, wie die damalige Schauspielerin ganz selbstsicher einen Knicks macht. In ihrer Doku hatte sie jedoch behauptet, erst nicht zu gewusst zu haben, wie so was ginge.

Viele Fans der 41-Jährigen verteidigten sie zwecks des Videos im Netz. Doch viele andere fühlten sich bestätigt, dass man der zweifachen Mutter nicht unbedingt alles glauben sollte. "Das ist halt das Problem mit Meghan. Es geht vielen nicht darum, dass sie anders als Kate ist, sondern dass sie schon so oft beim Lügen erwischt wurde", merkte beispielsweise ein User dazu an.

Getty Images Der Cast der Anwaltsserie "Suits" im Januar 2014

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

