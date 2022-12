Nach WM-Sieg: Lionel Messi kuschelt mit seinem Pokal im Bett

Gibt Lionel Messi (35) den Pokal nicht mehr her? Der Fußballprofi hat am Sonntag beim großen Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar Geschichte geschrieben. Die argentinische Nationalmannschaft erkämpfte sich den Sieg gegen Frankreich und holte sich damit den Titel. Das war das erste Mal, dass der Südamerikaner den begehrtesten Pokal der Welt in Händen halten durfte. Anscheinend hat er große Angst, den Pokal zu schnell wieder hergeben zu müssen, denn: Lionel nimmt ihn jetzt einfach mit ins Schlafzimmer!

Auf Instagram teilte der 35-Jährige jetzt eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen er gemütlich und zugedeckt im Bett liegt, während er mit dem WM-Pokal vor der Kamera posiert. Auf zwei der Fotos hält der Dreifachpapa den goldenen Schatz unter seinem rechten Arm, während er lächelt und einen Schluck trinkt, auf einem dritten klammert er sich an den Pokal, während er schläft... Damit auch ja niemand ihn stiehlt!

Kurz nach Messis letztem Match hatte er nach dem Sieg gesagt: "Ich habe so oft davon geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann." Später fand er abermals emotionale Worte auf Instagram. Er schrieb: "Vielen Dank an meine Familie, an alle, die mich unterstützen, und auch an alle, die an uns geglaubt haben. Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und vereint kämpfen, in der Lage sind, alles zu erreichen, was wir uns vornehmen."

Instagram / leomessi Lionel Messi im Dezember 2022

Instagram / leomessi Lionel Messi freut sich über den WM-Sieg 2022 in Katar

Getty Images Die Argentinier feiern ihren WM-Sieg

