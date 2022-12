"Hab davon geträumt": So happy ist Lionel Messi nach WM-Sieg

Lionel Messi (35) hat einen der größten Siege seiner Karriere eingefahren. Für den Profikicker aus Argentinien stand am Sonntagabend das große Finale der Weltmeisterschaft 2022 an. Die argentinische Nationalmannschaft traf auf die Ballzauberer aus Frankreich. Am Ende waren die Argentinier die bessere Mannschaft – sie konnten das Match im Elfmeterschießen schließlichfür sich entscheiden. Für Lionel ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

"Ich habe es so oft geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann", versucht er nach der legendären Nacht seine Freude in Worte zu fassen. In einem Instagram-Post teilte er einige Impressionen des Sieges: "Vielen Dank an meine Familie, an alle, die mich unterstützen, und auch an alle, die an uns geglaubt haben. Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und vereint kämpfen, in der Lage sind, alles zu erreichen, was wir uns vornehmen", bedankte er sich.

Auch wenn Leo mit seinem Tor einen großen Verdienst am Sieg der Argentinier hatte, richtet er seinen Dank auch an das Team. "Der Verdienst gehört dieser Gruppe, die über den Individualitäten steht, es ist die Stärke aller, die für den gleichen Traum kämpfen, der auch der Traum aller Argentinier war. Wir haben es geschafft!", stellte er klar.

Getty Images Die Argentinier feiern ihren WM-Sieg

Getty Images Lionel Messi, Fußballstar

Getty Images Die Argentinier feiern ihren WM-Sieg

