Nesthäkchen Loredana ist Mama: Die Wollnys gratulieren ihr!

Die Wollnys unterstützen Loredana (18)! Das jüngste Mitglied der TV-Großfamilie hat schon jetzt ihren Teil dazu beigetragen, das Fortbestehen der Gene zu sichern: Sie ist zum ersten Mal Mama geworden! Das verkündete ihre Mutter Silvia (57) überglücklich im Netz. Mit weiteren Details über ihr Enkelkind hielt sie sich noch zurück. Eins ist aber sicher: Die Wollnys sind total glücklich über ihr neues Familienmitglied!

"Hallo kleiner Sonnenschein, herzlich willkommen auf der Welt und bei uns in der Familie. Wir freuen uns sehr, dass du gesund und munter das Licht der Welt erblickt hast. Loredana, ich bin so unendlich stolz auf dich, du hast die Schwangerschaft so toll gemeistert und auch die Geburt", schwärmte zum Beispiel Schwester Estefania (20) auf Instagram. Auch Sarafina (27) zeigte sich sichtlich gerührt von der Geburt: "Wir sind so unglaublich stolz auf dich. Es war eine turbulente Nacht, aber am Ende wurde alles gut. Jetzt hältst du dein kleines Wunder in den Armen." Auch Lavinia (23) kommentierte begeistert Herzen und Sarah-Jane (24) stellte klar, wie sehr auch sie sich über den Familienzuwachs freut.

Die Geburt war wohl gerade deshalb so aufregend, weil Loredanas Baby sich vier Wochen zu früh auf den Weg gemacht hat. "Plötzlich und unerwartet", erklärte die frisch gebackene 16-fache Oma Silvia. Zum Glück sind Mama und Baby aber wohlauf.

