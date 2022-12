Romantisch: J.Lo und Ben Affleck überraschen mit einem Duett

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) sangen ein Ständchen. Die Popsängerin hat in dem Hollywoodstar die große Liebe gefunden, auch wenn es bereits der zweite Versuch ist. Schon von 2002 bis 2004 waren sie ein Paar. Doch dieser Anlauf scheint der richtige zu sein, denn seit ihrer Hochzeit sind die beiden unzertrennlich und total verliebt. Auf einer Weihnachtsfeier überraschten J.Lo und Ben die Gäste nun sogar mit einem gemeinsamen Auftritt!

Wie US Weekly berichtete, schmissen Jennifer und Ben für einige Freunde und Kollegen eine große Weihnachtsfeier. Dabei ließen sie es sich nicht nehmen, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, als die Bühne frei war. Demnach habe Ben sich als Erster nach vorne gestellt und angefangen "By Christmas Eve" von John Legend (43) zu trällern. Seine Liebste soll dazu gekommen sein und lag während des Songs in seinen Armen. Ein Auftritt, mit dem das Publikum wohl nicht rechnete und im Anschluss in tosenden Applaus ausbrach. Begleitet wurden sie am Klavier von dem Gesangslehrer Stevie Mackey.

Dieses Weihnachtsfest dürfte für Jennifer und Ben ein ganz besonderes sein: Sie feiern zum ersten Mal als Mann und Frau. Als Patchworkfamilie wird es wohl ein großes Fest zusammen mit ihren jeweiligen Kindern aus früheren Beziehungen und ihren Familien werden.

Instagram / cameronleeproductions Jennifer Lopez und Ben Affleck mit dem Musikproduzenten Cameron Lee auf ihrer Weihnachtsfeier 2022

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021

