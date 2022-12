Rosie Huntington-Whiteley präsentiert ihren After-Baby-Body

Rosie Huntington-Whiteley (35) zeigt, dass sie wieder in Topform ist! Das Model und der Schauspieler Jason Statham (55) sind seit 2010 ein Paar. 2017 kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs, Söhnchen Jack, zur Welt. Dieses Jahr konnten sich die zwei über weiteren Familienzuwachs freuen: Im Februar wurde die kleine Familie mit Töchterchen Isabella vergrößert. Zurzeit genießen die vier ihren Urlaub – den nutzte Rosie direkt, um ihren Fans ihren After-Baby-Body zu zeigen!

In ihrer Instagram-Story teilte die zweifache Mutter sonnige Schnappschüsse. Den Aufnahmen ist zu entnehmen, dass die Familie auf einer tropischen Insel Urlaub macht und die Auszeit in vollen Zügen genießt. Doch Rosie zeigte ihrer Community nicht nur die traumhaft schöne Kulisse: Ziemlich lässig präsentierte die 35-Jährige ihren schlanken Körper in einem roten Bikini.

Rosie scheint ihre Elternzeit zu genießen und sich in ihrer neuen Rolle pudelwohl zu fühlen. Dies machte sie während einer Instagram-Fragerunde deutlich. Kurz nachdem ihrer Tochter auf die Welt kam, wollte ein User von ihr wissen, wie es ihr geht. "Es geht mir gut, Dankeschön. Dieses Mal fühle ich mich viel selbstbewusster und entspannter", antwortete Rosie.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley mit ihrer Tochter Isabella

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, Model

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, 2019

