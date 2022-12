So schön schwärmt Georgina Rodriguez von Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez (28) redet in den höchsten Tönen von Cristiano Ronaldo (37). Seit 2016 gehen das Model und der Fußballstar gemeinsam durchs Leben. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder – die Töchter Alana und Bella. Nicht nur privat sind sie ein unschlagbares Team – die gebürtige Argentinierin stand ihrem Liebsten auch während der Fußballweltmeisterschaft in Katar stets beiseite. In einem Interview plauderte die zweifache Mutter jetzt über ihr Liebesleben.

"Cristiano und ich haben uns auf den ersten Blick ineinander verliebt. Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist", erinnerte sich die 28-Jährige im Gespräch mit der spanischen Ausgabe der Elle. "Ich hatte noch nie einen so gut aussehenden, so aufmerksamen Mann gesehen... Er ist der schönste Mann, den meine Augen je gesehen haben", schwärmte Georgina weiter.

Die beiden mussten im April einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Eines ihrer Zwillingsbabys – ihr Sohn – war kurz nach der Geburt gestorben. In dieser Zeit konnten sich die zwei gegenseitig Halt geben, wie ein Freund gegenüber "Ya Son las 8" verriet: "Cristiano und Georgina sind ein wirklich sehr enges Paar. Georgina ist sehr stark und sie weiß, dass wir alle da sind."

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Freundin von Cristiano Ronaldo

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo bei den EMAs 2019

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit Cristiano Ronaldo, September 2021

