Portugals WM-Aus: Georgina Rodriguez schießt gegen Trainer!

Georgina Rodriguez (28) steht für ihren Liebsten Cristiano Ronaldo (37) ein. Am Samstag musste der Spitzenfußballer eine herbe Niederlage einstecken: Die portugiesische Mannschaft verlor im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft in Katar 0:1 gegen Marokko. Die Niederlage traf den Sportler besonders hart. Der Stürmer selbst saß zunächst auf der Bank, bis er dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Nach dem Spiel schießt Georgina jetzt gegen den Trainer!

In ihrer Instagram-Story kritisierte das Model eindeutig die Entscheidung von Fernando Santos (68): "Heute hat dein Freund und Trainer falsch entschieden. Der Freund, für den du so viele Worte der Bewunderung und des Respekts übrig hast. Er hat gesehen, dass sich alles verändert hat, als du ins Spiel gekommen bist, aber da war es schon zu spät." Anschließend nahm sie Cristiano in Schutz und stellte klar: "Man sollte den besten Spieler der Welt und damit die mächtigste Waffe, die man hat, nicht unterschätzen. Man sollte sich für niemanden einsetzen, der es nicht verdient hat."

Es war nicht das erste Mal, dass der 37-Jährige während des Turniers nicht in der Startelf war. Laut der portugiesischen Zeitung A Bola soll Cristiano sauer gewesen sein, als er erfahren hatte, im Achtelfinale gegen die Schweiz nicht von Anfang an auf dem Rasen stehen zu dürfen. Schließlich wurde er in der 74. Minute eingewechselt.

