Spoiler-Alarm! "Emily in Paris"-Finale endet mit Cliffhanger

Bei Emily in Paris ist jede Menge los! Die Netflix-Serie erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit und auf die erste Staffel folgten zwei weitere im Akkord. Mittlerweile soll sogar schon eine Vierte in Planung sein. Die aktuelle Season sorgt jetzt jedoch für einen heftigen Plottwist, mit dem wohl kaum einer gerechnet hat: Das Finale endet nämlich mit einem riesigen Cliffhanger!

Achtung, Spoiler! Wer die dritte Staffel von "Emily in Paris" noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen.

Im Finale der dritten "Emily in Paris"-Staffel erfährt Frauenschwarm Gabriel (Lucas Bravo), dass sein Restaurant mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet werden soll. Das bringt ihn dazu, seine Liebste Camille (Camille Razat) sofort heiraten zu wollen. Doch vor dem Altar überlegt sie es sich anders: Offenbar ist sie sich sicher, dass er immer noch in Emily (Lily Collins, 33) verliebt ist. Im Vieraugengespräch mit Emily lässt Gabriel dann die Bombe platzen: "Es gibt etwas, dass du nicht weißt. Camille ist nicht zurückgekommen, um unsere Beziehung wiederzubeleben. Sie ist gekommen, um mir zu sagen, dass sie schwanger ist!" Mit diesem Satz endet das Staffelfinale, ohne mehr zu verraten.

Was Camille wohl ebenfalls an der Eheschließung zweifeln ließ, war ein Pakt, den sie mit Emily schloss. Darin schworen sie sich, dass keine von ihnen mit Gabriel zusammen ist. Bei der Hochzeit wurde Camille dann von ihrem schlechten Gewissen ihrer Freundin gegenüber übermannt. Außerdem habe sie immer gewusst, dass ihr Verlobter in Emily verliebt ist.

Netflix Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"

Stéphanie Branchu/Netflix Lily Collins und Camille Razat in "Emily in Paris"

Netflix Lucas Bravo und Lily Collins in "Emily in Paris"

