Vanessa von Aleks schwanger? Christina Dimitriou äußert sich

Christina Dimitriou (30) hat offenbar so eine Ahnung! Nach Temptation Island V.I.P. trennten sich die Wege der Griechin und ihrem Ex Aleks Petrovic (31). Der Grund: Der Influencer verliebte sich im Rahmen des Fremdgeh-Experiments in Verführerin Vanessa Nwattu. Kurz bevor er die Beziehung zu Christina offiziell beenden konnte, entschloss er sich sogar dazu, mit der 22-Jährigen zusammenzukommen. Gerüchten zufolge sollen Aleks und seine Liebste sogar Nachwuchs erwarten. Nun äußerte sich auch Christina zu den Baby-Spekulationen!

In einem Livestream auf Instagram stellte sich Christina am Mittwochnachmittag den neugierigen Fragen ihrer Follower. Ein User sprach die Influencerin dabei auf die aktuellen Baby-Gerüchte um Vanessa an. "Nein, das ist ein Bluff. Sie ist nicht schwanger. Ich bin schlimmer als der FBI, wenn ich etwas herausfinden will... Das ist alles Bluff. Marketing", ist sich die 30-Jährige sicher, fügte jedoch hinzu, dass es "ehrenlos" wäre, sollten die beiden doch ein gemeinsames Kind erwarten.

Auch Aleks selbst hatte offenbar großes Interesse daran, was seine Ex-Partnerin zu sagen hat. Der 31-Jährige nahm nämlich kurzerhand auch am Live-Video teil und stellte sich dem Hate von Christinas Fans. "Respekt, wie du umgehst mit der ganzen Situation!", schrieb er daraufhin in die Kommentarspalte unter ihrem Clip.

