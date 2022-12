"Viel gelernt": Tom Brady blickt auf ein hartes Jahr zurück!

Ehrliche Worte von Tom Brady (45)! Der NFL-Star hat in den vorherigen Wochen schwere Zeiten durchgemacht. Erst Ende Oktober gaben der Sportler und seine ehemalige Partnerin Gisele Bündchen (42) ihre Scheidung bekannt. Doch auch in seiner Karriere musste Tom einige Niederlagen einstecken. In der vorherigen American-Football-Saison verlor er bereits achtmal – so viel wie nie zuvor in seiner Laufbahn. Nun reflektierte er über sein herausforderndes Jahr 2022!

In einer aktuellen Folge seines Podcasts "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray" sprach der 45-Jährige über die Herausforderungen, die er in diesem Jahr zu bewältigen hatte. Der Quarterback erzählte, dass er in diesem Jahr viel gelernt habe, einschließlich einiger Lektionen, die er jedoch nicht öffentlich diskutieren wollte. "Viele davon sind sehr persönlich und ich möchte sie nicht mit anderen teilen", so Tom. Er führte fort: "Wir alle haben physische, mentale und emotionale Aspekte, die uns jedes Jahr herausfordern. In manchen Jahren ist man körperlich etwas mehr gefordert. Ich habe jedoch viel gelernt."

Für die Zukunft plant Tom jedoch noch "härter" zu arbeiten, um sportliche Verluste vermeiden zu können. "Wir haben die Möglichkeit, etwas daran zu ändern", so Tom bezüglich seiner anstehenden Spiele.

Tom Brady bei der Met Gala

Tom Brady, Footballer

Tom Brady beim Spiel gegen die Saints am 5. Dezember 2022

