Vorwürfe von Ex: Nick Cannon und Bre Tiesi halten zusammen

Für Bre Tiesi ist Nick Cannon (42) ein beispielloser Vater! Im Netz teilte der Komiker einige Fotos mit seinen zahlreichen Kindern und deren Müttern. Mit dieser herzlichen Geste wollte er seiner großen Familie ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Doch seine Ex-Freundin LaNisha Cole warf ihm vor, ihre gemeinsame Tochter Onyx einfach vergessen zu haben. Aber auch Bre hat ein Kind mit dem Entertainer – und sie stellt sich schützend vor Nick!

"Immer ein präsenter, glücklicher, beständiger und liebender Elternteil und noch besserer Mensch", lobt Bre Nick in ihrer Instagram-Story. Sie teilt den Screenshot einer privaten Nachricht, in der ihr ein Fan schrieb und den Ex von Mariah Carey (53) für den fürsorglichen Umgang mit seinen Kindern bewunderte. Das sei nicht selbstverständlich. "Nick ist immer da", schreibt sie dazu. Bre scheint sich damit auf LaNishas Vorwurf zu beziehen, dass der 42-Jährige nicht regelmäßig für ihr gemeinsames Töchterchen da sei.

Erst wenige Stunden zuvor schien Nick wieder einmal zu beweisen, dass er ein guter Vater ist. Zusammen mit Bre und Söhnchen Legendary besuchte er den Weihnachtsmann. Bei Instagram teilte der Selling Sunset-Star das erste Treffen ihres Babys mit Santa Claus. "Erinnerungen schaffen mit meinen Cannon-Jungs", meinte die Brünette.

