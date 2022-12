Aleks Petrovic fand Ex Christinas direkte Art früher toll!

Hat Aleksandar Petrovic (31) etwa nach und nach seine Meinung geändert? Knapp zwei Jahre lang waren der Influencer und seine Ex on the Beach-Freundin Christina Dimitriou (30) ein Paar. Bei Temptation Island V.I.P. stellten sie ihre Liebe auf die Probe – allerdings mit keinem guten Ausgang. Aleks verliebte sich in eine andere. Zuvor hatte er immer wieder betont, dass ihn das lose Mundwerk seiner Verflossenen stört. Im vergangenen Jahr sah das aber noch anders aus!

In einem früheren Promiflash-Interview hatte Aleks in den höchsten Tönen von Christina geschwärmt: "Christina hat mich in dem Sinne fasziniert, dass sie ein Mensch ist, der frei Schnauze seine Meinung raushaut, sich also nicht verbiegt für niemanden und nicht darauf achtet, wie sie rüberkommt oder wie sie dargestellt wird." Sie sage knallhart ihre Meinung – ab und zu auch unüberlegt. Im April 2021 schien ihn das aber nicht zu stören: "Lieber habe ich so jemanden an der Seite als jemanden, der wirklich taktisch durchs Leben geht und alles 30 Mal im Kopf durchgespielt hat und genau weiß, was er sagen soll."

Darüber hinaus hatte Christina Aleks auch optisch umgehauen. "Ich fand Christina sehr sexy, also sexuell sehr anziehend, sehr attraktiv", erzählte der Fitness-Coach damals begeistert. Bei "Temptation Island V.I.P." war sie ihm dann jedoch zu gemacht. "Alles, womit man im Leben über- oder untertreibt, ist nicht gut. Ich finde, dass es in letzter Zeit einfach zu viel geworden ist mit den Schönheitsoperationen", erklärte er im Zuge der Ausstrahlung gegenüber Promiflash.

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Das "#CoupleChallenge"-Paar Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de