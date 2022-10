Tränen und Ausraster: Erstes "Temptation Island"-Lagerfeuer

Die dritte Folge von Temptation Island V.I.P hat es in sich! Vier Promi-Paare wollten es wissen und unterzogen sich dem Liebesexperiment. Insbesondere Teilnehmerin Christina Dimitriou (30) machte bereits zu Beginn mit ihren Pöbeleien und Beleidigungen auf sich aufmerksam. In der aktuellen Episode mussten die Kandidaten starke Nerven behalten, denn das erste Lagerfeuer stand an. Und wie zu erwarten, war es tränenreich und voller Drama!

Als Tommy Pedroni zu sehen bekam, wie gut sich seine Sandra Sicora (30) mit den anderen Männern amüsierte, flossen bei dem Franzosen die Tränen: "Ich kann nicht mit jemanden zusammensein, der so etwas hinter meinem Rücken macht." Für ihn sei das Verhalten seiner Freundin ein absolutes No-Go: "Mir gehts darum, was sie zulässt und was sie macht. In meinen Augen hat sie schon zu viel zugelassen." Während es bei den Männern recht gesittet zuging, konnte sich Christina nicht mehr beherrschen: Als die Influencerin die Aufnahmen von ihrem Freund Aleksandar Petrovic (31) sah, rastete sie aus und schlug mit der Hand auf den Stuhl. "Dass er mich für so ein Stück Scheiße verletzen möchte, soll er machen, aber dann gibt es Konsequenzen", gab sie unter Tränen zu verstehen.

Aber auch Aleks schien das Verhalten seiner Liebsten gegenüber den anderen Promi-Frauen ganz und gar nicht zu gefallen. "Meine Befürchtung ist eingetroffen, dass sich Christina asozial verhält und das ist peinlich und dafür schäme ich mich", zeigte sich der 31-Jährige sichtlich schockiert.

