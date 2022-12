Christina Dimitriou hat ihrem Ex Aleks Petrovic verziehen!

Christina Dimitriou (30) scheint ihren Frieden mit ihrem Ex Aleksandar Petrovic (31) gemacht zu haben. Die Reality-TV-Bekanntheiten wollten bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf die Probe stellen – der Influencer betrog seine Freundin aber mit der Verführerin Vanessa Nwattu und ging daraufhin sogar eine Beziehung mit ihr ein. Beim finalen Lagerfeuer machte er dann mit seiner eigentlichen Partnerin Schluss. Die Zuschauer sind deshalb ziemlich wütend auf den Muskelmann. Christina hat Aleks aber verziehen.

In einem Livestream auf Instagram erzählte die Unternehmerin, dass ihr Ex sich mehrfach heulend bei ihr entschuldigt hätte. "Er hat das auch nicht gespielt. Ich kenne ihn am besten", erinnerte sie sich und ergänzte: "Ich bin kein schlechter Mensch. Man sollte auch verzeihen können. Aber das heißt nichts. Ich habe verziehen, habe gesagt, dass ich die Entschuldigung annehme. Trotzdem geht jeder seinen Weg."

Auch wenn Christina Aleks seinen Verrat inzwischen verziehen hat, lassen sich seine Taten in ihren Augen keinesfalls ungeschehen machen. "Man kann verzeihen, aber nicht vergessen", betonte die 30-Jährige anschließend.

