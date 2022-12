Für Likes benutzt? Avery meldet sich nach JoJo Siwas Vorwurf

Zu einer Geschichte gehören immer zwei Seiten! Vor ein paar Tagen gaben TikTok-Star JoJo Siwa (19) und ihre Freundin Avery Cyrus (22) überraschend ihre Trennung bekannt. Nachdem die beiden überglücklich gewirkt hatten, betonte der Webstar plötzlich, sie wären als Freunde besser dran. Hinterher legte die Netzbekanntheit noch nach und behauptete indirekt, ihre Ex habe sie nur für Likes und Erfolg ausgenutzt. Aber stimmt das? Jetzt meldete Avery sich erstmals nach JoJos Vorwürfen...

Gegenüber E!News äußerte sich die 22-Jährige zunächst sehr versöhnlich: "Aus meiner Sicht haben JoJo und ich uns im Guten getrennt und sind immer noch Freunde. Die Beziehung war sehr echt und ich empfinde nichts außer Liebe für JoJo und ihre Familie." Dann betonte Avery ehrlich: "Ich bin immer noch sehr verletzt, dass JoJo mit mir Schluss gemacht hat. Und ich bin traurig und verwirrt über die Situation." Klingt ganz so, als könne sie die Behauptungen ihrer Ex nicht ganz nachvollziehen.

So oder so haben die Videos mit JoJo Averys Reichweite auf TikTok keinen Abbruch getan. Schaut man sich ihre Clips an, fällt auf: Während ihre vorherigen Kreationen maximal eine Million Aufrufe verbuchen konnten, landete sie bei gemeinsamen Videos mit JoJo zwischen 3,3 und 14,7 Millionen.

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa und Avery Cyrus in Disney World, Oktober 2022

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa im September 2022

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa, Webstars

