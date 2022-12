Gedenken an Queen: Das ist Prinz Edwards Weihnachtskarte

Prinz Edward (58) zollt seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) Tribut. Vor wenigen Monaten mussten die Royals einen schweren Verlust verkraften: Im vergangenen September starb das einstige britische Staatsoberhaupt im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland. Nun steht das erste Weihnachtsfest ohne die verstorbene Monarchin an. Mit ihrer royalen Weihnachtskarte würdigten Edward und seine Frau Sophie (57) die Queen.

Wie unter anderem Mail Online jetzt berichtete, veröffentlichten die Royals vor Kurzem ihre diesjährige Weihnachtskarte. Die Karte zeigt ein Foto des Paares mit der Queen: Darauf halten sowohl Sophie als auch die verstorbene Queen Blumensträuße, während Edward zwischen ihnen steht. Aufgenommen wurde das Bild im vergangenen Juni im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Auch würdigte das Ehepaar Prinz Philip (✝99), der ein Jahr zuvor verstarb: In der Innenseite der Karte ist ein Bild des Prinzen und der Königin in den schottischen Highlands aus dem Jahr 2003 zu sehen.

Auch die anderen Royals veröffentlichten bereits ihre Weihnachtskarten. Prinz William (40) und seine Frau Kate (40) posierten für die Karte mit ihren Kids: Hand in Hand geht die ganze Familie in lässigen Sommerklamotten auf einem Schotterweg entlang. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wählten hingegen ein Bild, das während einer Preisverleihung in New York zu Beginn dieses Monats aufgenommen wurde.

Anzeige

Getty Images Gräfin Sophie, Queen Elizabeth II. und Prinz Edward im Februar 2015

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Februar 2003

Anzeige

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de