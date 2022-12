Happy End für "Bachelor in Paradise"-Christina und Danilo?

Danilo Sellaro und Christina Rusch (24) haben es bis zum Ende versucht. Die beiden waren in der diesjährigen Ausgabe von Bachelor in Paradise zu sehen. Im Laufe der Show kamen sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin und der einstige Bachelorette-Kandidat ziemlich nahe. Die zwei schafften es letztendlich bis zu den Familiendates, kurz darauf gestand die Blondine dem Schweizer ihre Gefühle. Haben sich die Turteltauben für das Geld oder die Liebe im Finale entschieden?

Für den 27-Jährigen hat es bis zum Schluss nicht mehr gereicht, wie er Christina im Finale erklärte: "Es zerreißt mich innerlich, dir zu sagen, dass ich mich nicht in dich verliebt habe, und dass ich dir heute diesen Ring nicht geben kann. Es tut mir von Herzen leid." Die Beauty konnte ihre Tränen nur schwer zurückhalten und zeigte ihre Enttäuschung: "Ich war mir schon sicher, dass er Gefühle für mich hat."

Bei der Reunion betonte Christina: "Ich bereue es nicht, dass ich mich für uns entschieden habe und klar, in dem Moment war es verletzend, aber es ist Gras drüber gewachsen." Nach der Sendung haben die zwei noch Kontakt gehabt: "Wir hatten danach Telefonate, wir haben geschrieben, aber das war alles eher freundschaftlich", wie Christina erklärte.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Danilo und Shakira bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Danilo Sellaro und Christina Shakira beim Finale

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Danilo und Shakira beim "Bachelor in Paradise"-Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de