Herzzerreißendes Detail auf Bindi Irwins Weihnachtsfoto!

Steve Irwins (✝44) Kinder werden ihn wohl nie vergessen. Im Jahr 2006 war der beliebte "Crocodile Hunter"-Star nach einem tragischen Unfall mit einem Stachelrochen verstorben. Er hatte seine Ehefrau Terri Irwin (58) und ihre gemeinsamen Kinder Robert (19) und Bindi (24) hinterlassen. Letztere heiratete vor zwei Jahren ihren Liebsten Chandler Powell (26). Das Paar teilte jetzt ein süßes, weihnachtliches Foto. Doch wer genau hinschaut, dem fällt etwas Trauriges ins Auge: Bindis Wand ist voll mit Bildern von ihrem verstorbenen Vater.

Das Foto, welches Bindi auf dem Instagram postete, zeigt die 24-Jährige und ihren Ehemann, wie beide strahlend ihre Hunde Stella und Piggy auf dem Arm halten. Im Hintergrund ist unter anderem eines der letzten Bilder zu sehen, welches Terri, Robert, Bindi und Steve vor dessen Tod zusammen aufnahmen. Dieses hatte die Australierin bereits 2015 auf Twitter geteilt und kommentiert: "Das letzte Foto als Familie, bevor ich mich ein letztes Mal von meinem Helden verabschieden musste. Dad, ich liebe dich."

Bindis Bruder Robert feierte Anfang dieses Monats seinen Geburtstag. Auch zu diesem Anlass erinnerte die TV-Bekanntheit an ihren geliebten Papa. Sie widmete dem 19-Jährigen liebevolle Zeilen: "Ich sehe so viel von Dad in allem, was du tust, und ich weiß, er wäre unglaublich stolz auf dich. Das sind wir alle."

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / bindisueirwin Robert und Bindi Irwin

Instagram / robertirwinphotography Bindi und Robert Irwin mit ihrem Vater Steve Irwin

