Jamie Spears äußert sich erstmals zu Britneys Vormundschaft!

Jamie Spears (70) scheint nicht länger schweigen zu wollen! Rund 13 Jahre lang stand seine Tochter Britney Spears (41) unter seiner Vormundschaft. Bei vielen Fans der Musikerin ist der Familienvater deswegen nicht gerade beliebt. Besonders, weil die Blondine nach dem gerichtlichen Ende immer wieder schwere Anschuldigungen gegen ihren Vater erhob. Nun gab Jamie in The Mail on Sunday das erste Interview seit zehn Jahren zu den Geschehnissen: "Wo wäre Britney jetzt ohne diese Vormundschaft? Und ich weiß nicht, ob sie noch leben würde?"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de